Ankara'da yabancı uyruklu 32 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Ankara'da yabancı uyruklu 32 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ankara'da yabancı uyruklu 32 düzensiz göçmen yakalandı

Başkentte iki farklı ilçede yapılan uygulamada yabancı uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı.

ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - Başkentte iki farklı ilçede yapılan uygulamada yabancı uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Altındağ ve Yenimahalle ilçedelerinde gerçekleştirilen uygulamada yabancı uyruklu 32 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan şahısların sınır dışı edilmesi için ise gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi. - ANKARA

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