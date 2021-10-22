Ankara'da uyuşturucu satıcıları polisin takibi sonucu yakalandı - Haberler
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Ankara'da uyuşturucu satıcıları polisin takibi sonucu yakalandı

AA / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel
Ankara'da uyuşturucu satıcıları polisin takibi sonucu yakalandı

Başkentte adreslerinde kullanıma hazır halde uyuşturucu madde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

ÇANKAYA, ANKARA (AA) - Başkentte adreslerinde kullanıma hazır halde uyuşturucu madde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya'da bulunan 4 ayrı adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde saklandığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu adreslere düzenlenen operasyonda 63,5 kilogram esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda paketleme malzemesi ele geçirildi.

Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

AA / Aykut Karadağ - Son Dakika Haberleri
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