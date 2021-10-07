Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 10 gözaltı - Haberler
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Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 10 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 10 gözaltı

ANKARA'da, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 20 Eylül- 6 Ekim 2021 tarihleri arasında; çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'nde şüpheli bulunan bir araçta 15 gram esrar, Güdül ilçesi Özkoy Mahallesi'nde ihbar üzerine durdurulan aracın sürücüsü üzerinde 9 gram esrar, Çankaya ilçesi Yakupabdal Mahallesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 77 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 2 gram esrar, Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi'nde ihbar üzerine durudurlan araçta 10 gram eroin, 1 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, Şereflikoçhisar ilçesi Niğde otoyolunda yol kenarında bekleyen yolcu otobüsünün bir yolcusu üzerinde 9 gram metamfetamin ve Altındağ ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 3 gram metamfetamin, 2 adet de aparat ele geçirildi. Toplam 6 olayda bulunan uyuşturucu ve uyarıcı maddelere el konulurken, gözaltına alınan 10 kişi hakkında adli işlemlere başlandı.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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