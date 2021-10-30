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Son dakika: Ankara'da otomobilden hırsızlık kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika: Ankara'da otomobilden hırsızlık kamerada

Son dakika gündem haberi... ANKARA'da, 2 kişinin park halindeki otomobile tavan kısmını keserek girip hırsızlık yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, 2 kişinin park halindeki otomobile tavan kısmını keserek girip hırsızlık yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, önceki gün Yenimahalle ilçesi İvedik Caddesi 928'inci Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz iki kişiden birisi, park halindeki otomobilin tavan kısmını keserek içeriye girdi. Diğer şüpheli ise dışarıda bekleyerek gözcülük yaptı. Şüpheliler, bir süre sonra araçtan aldıkları eşyayı motosikletin arkasındaki sepete koyarak, bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık anı cep telefonu ile görüntülendi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Son dakika: Ankara'da otomobilden hırsızlık kamerada

Son dakika: Ankara'da otomobilden hırsızlık kamerada

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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