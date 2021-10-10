Ankara'da suç örgütüne operasyon 14 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da suç örgütüne operasyon 14 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da, 'Turgutlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik polisin düzenlediği operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

ÇANKAYA, ANKARA (DHA) - ANKARA'da, 'Turgutlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik polisin düzenlediği operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, 'Turgutlar' olarak bilinen suç örgütü üyelerinin, Çankaya ilçesi başta olmak üzere il genelinde özellikle eğlence mekanlarının önünde bulunan vale ve otopark hizmetlerini zorla ele geçirdikleri belirlendi. Örgüt üyelerinin, bölgelerinde hakimiyet kurabilmek için ticaret yaptıkları, bu sırada başka örgüt üyeleriyle de rant kavgasına girdikleri silahlı yaralama olaylarına karıştıkları tespit edildi. İş yerlerini örgütün toplanma noktası olarak kullanan şüphelilerin, daha sonra 'ortaklık' adı altında faaliyette bulundukları kişileri bu iş yerlerinden çıkararak, mağdur ettikleri saptandı.

Liderliğini Ç.T., yöneticiliğini M.Y.T. ve H.A.'nın yaptığı suç örgütüne yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. 14 ev, 3 iş yeri olmak üzere 17 adrese yapılan operasyonda 14 şüpheli, yakalanarak gözaltına alınırken, kaçan 1 kişi de aranıyor.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 silah, çeşitli ebatlarda 358 fişek, 1 pompalı tüfek, çok sayıda zorla imzalatılmış senet, çeşitli kamu kurumlarına ait sahte kimlik kartları ile uygulama noktalarından rahat geçebilmek için kullanılan 1 çakar lamba ve 2 sahte plaka ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Ankara'da suç örgütüne operasyon 14 gözaltı

Ankara'da suç örgütüne operasyon 14 gözaltı

Ankara'da suç örgütüne operasyon 14 gözaltı

Ankara'da suç örgütüne operasyon 14 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Oğuzhan Asiltürk Necmettin Erbakan Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Kubilay Aka Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Serdar Aziz Stefan Kuntz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Demir Çelik Sergen Yalçın Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ankara'da suç örgütüne operasyon 14 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 11:37:44. #1.13#