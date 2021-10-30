Ankara'da park halindeki aracı parçalayan kişi kameraya yakalandı - Haberler
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Ankara'da park halindeki aracı parçalayan kişi kameraya yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişinin park halindeki aracı parçalama anı kameralara yansıdı.

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişinin park halindeki aracı parçalama anı kameralara yansıdı.

Olay, Mamak ilçesine bağlı Abidinpaşa Mahallesi'nde bulunan Tıp Fakültesi Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir kişi elindeki kesici bir aletle park halinde bulunan aracı parçaladı. O anlar mahalle sakinleri tarafından anbean görüntülendi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Ankara'da park halindeki aracı parçalayan kişi kameraya yakalandı

Ankara'da park halindeki aracı parçalayan kişi kameraya yakalandı

Ankara'da park halindeki aracı parçalayan kişi kameraya yakalandı

Ankara'da park halindeki aracı parçalayan kişi kameraya yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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