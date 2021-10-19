Ankara'da Muhtarlar Günü'ne özel hatıra ormanı oluşturuldu - Haberler
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Ankara'da Muhtarlar Günü'ne özel hatıra ormanı oluşturuldu

AA / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel
Ankara'da Muhtarlar Günü'ne özel hatıra ormanı oluşturuldu

İçişleri Bakanlığı, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla ülke genelindeki tüm köy ve mahalle muhtarları için Ankara'da hatıra ormanı oluşturdu.

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla ülke genelindeki tüm köy ve mahalle muhtarları için Ankara'da hatıra ormanı oluşturdu.

Gölbaşı ve Çubuk ilçelerinde oluşturulan hatıra ormanlarına, 50 bin 340 muhtar adına birer fidan dikildi. Bunlara ait sertifikalar muhtarlara gönderildi.

Gölbaşı'ndaki fidan dikim törenine, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgehan, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve 81 ilden gelen 250 muhtar katıldı.

Ankara'da Muhtarlar Günü'ne özel hatıra ormanı oluşturuldu

Ankara'da Muhtarlar Günü'ne özel hatıra ormanı oluşturuldu

Ankara'da Muhtarlar Günü'ne özel hatıra ormanı oluşturuldu

Ankara'da Muhtarlar Günü'ne özel hatıra ormanı oluşturuldu

AA / Aykut Karadağ - Son Dakika Haberleri
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