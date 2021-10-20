Son dakika haber | Ankara'da MTA yerleşkesindeki doğal gaz vanasında art arda patlama

ANKARA (DHA) - Ankara'da MTA yerleşkesindeki doğal gaz ile çalışan ısı santralinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altınarak, söndürüldü. Patlama ve ardından çıkan yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan Eskişehir yolu, çalışmanın tamamlanması ardından yeniden açıldı. İtfaiye ekipleri de bölgede soğutma çalışması yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, olay yerinde görevlilerden bilgi aldı. Başkan Yavaş, yangının söndürüldüğünü söyleyerek, Ekiplerimiz patlamanın nedenine ilişkin kontrolde bulunuyorlar. Orada bir çalışma olduğu bilgisini aldık. Yakınında ısı merkezi var. Orası tam ana hattın birleştiği yer. Patlama tam orada gerçekleşti. Çok şükür can kaybı yok. Ankara'mıza geçmiş olsun dedi.

MTA'DAN AÇIKLAMA

MTA'dan yangına ilişkin yapılan ikinci açıklamada, Kurumumuzun, Ankara Eskişehir Yolu Merkez Yerleşkesi'nde doğal gaz ile çalışan ısı santralinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, akabinde ise patlama meydana gelmiştir. Olaya anında müdahale edilerek yangın söndürülmüştür. Yaşanan olay, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadan kontrol altına alınmıştır. Yangın ve patlamaya ilişkin gerekli incelemeler başlatılmıştır denildi.

PATLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan meydana gelen patlama çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına ve cep telefonlarına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntüsünde, ilk patlama ile birlikte alevlerin yükseldiği, çevreye parçaların savrulduğu görüldü. İkinci patlama da ise bazı vatandaşların korkuyla çevreye kaçtıkları yer aldı.

Bölgedeki bir iş yerinde çalışan Fatih Can, patlama sırasında dükkanda olduğunu söyleyerek, Patlama sesi duydum. Dışarı çıkıp baktığımızda, havada bazı parçaların olduğunu gördük. İçerideki müşteriler hep kaçtı. Benzinlikte aracını bırakıp gidenler oldu dedi. Patlamayla ilgili inceleme sürüyor.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

ANKARA,(DHA)