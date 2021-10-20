Ankara'da MTA yerleşkesindeki doğal gaz vanasında art arda patlama (2)

VALİLİK: YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ankara Valiliği'nce MTA yerleşkesindeki doğal gaz vanasında art arda meydana gelen patlamalarla ilgili açıklama yapıldı. Valiliğin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "MTA Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki doğal gaz iletim hattında oluşan gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Herhangi bir can kaybı ya da yaralı bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri