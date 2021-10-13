Ankara'da korsan otopark ve vale denetimlerinde 134 kişiye para cezası - Haberler
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Ankara'da korsan otopark ve vale denetimlerinde 134 kişiye para cezası

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Ankara'da korsan otopark ve vale denetimlerinde 134 kişiye para cezası

Ankara'da korsan otopark ve valelere yönelik yapılan denetimlerde, 134 kişiye 46 bin 104 lira para cezası kesildi.

ANKARA (AA) - Ankara'da korsan otopark ve valelere yönelik yapılan denetimlerde, 134 kişiye 46 bin 104 lira para cezası kesildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1 Eylül-10 Ekim arasında kentin çeşitli cadde, sokak, kafe, restoran önlerinde araçlarını park etmek isteyen sürücüleri rahatsız ederek, haksız kazanç sağlayan korsan otopark ve valelere yönelik yapılan denetimler sonucu, 134 kişiye Kabahatler Kanununca çevreyi rahatsız etmekten 46 bin 104 lira idari para cezasının uygulandığı belirtildi.

Bu kişilerden 99'unun uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma gibi birçok suç kaydının bulunduğu ifade edilen açıklamada, şu uyarılara yer verildi:

"İş yeri sahiplerinin vale adı altında kayıt dışı personel çalıştırmamalarını, vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını ve araçlarını tanımadıkları kişilere vermemelerini önemle hatırlatırız. Bu tür olaylarla karşılaşmanız durumunda 112 Acil Çağrı Merkezini arayın veya en yakın kolluk birimine müracaat edin."

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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