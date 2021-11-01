ANKARA'DA KOLONLARI ÇATLAYAN APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ - Haberler
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ANKARA'DA KOLONLARI ÇATLAYAN APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, kolonları çatlayan apartman tedbir amaçlı tahliye edildi.

SİNCAN, ANKARA (DHA) - ANKARA'nın Sincan ilçesinde, kolonları çatlayan apartman tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olay, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesi Güvercin sokakta bulunan Mevlana Apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın girişinde bulunan dükkanı kiralayan kişi, dükkan içinde bulunan eski eşyaları alması için hurdacı ile anlaştı. Dükkana gelen hurdacı, dükkan içindeki eski malzemeleri sökerken binanın kolonunda çatlaklar oluştu. Çatlağı fark eden apartman sakinleri olayı hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen emniyet ve inceleme ekipleri, yaptıkları ilk çalışmanın ardından tedbir amaçlı apartmanı tahliye etti.

Apartmanda yaşayanlar, geceyi geçirmek için yakınlarına giderken, dükkan sahibi ve hurdacı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANKARA'DA KOLONLARI ÇATLAYAN APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

ANKARA'DA KOLONLARI ÇATLAYAN APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

ANKARA'DA KOLONLARI ÇATLAYAN APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

ANKARA'DA KOLONLARI ÇATLAYAN APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

ANKARA'DA KOLONLARI ÇATLAYAN APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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