Ankara'da 'Kızılay Haftası Sokağı' açıldı

ANKARA (DHA) - 4 Kasım Kızılay Haftası' nedeniyle oluşturulan 'Kızılay Haftası Sokağı' törenle açıldı. Türk Kızılay'ın Etimesgut ilçesindeki yerleşkesinde hazırlanan 'Kızılay Haftası Sokağı'nın açılışına, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile Türkiye'nin çeşitli illerinden öğrenciler katıldı. Kınık, bu sokakta Kızılay'ın çalıştığı alanlarla ilgili bilgi vereceklerini, yetkinlikler kazandırmaya çalışıp, Kızılay'ın yaptıklarını duyurmaya çalışacaklarını söyledi. Kınık, "Cumhuriyetimizin ilanıyla beraber onun ruhu ve değerleri üzerinde yükselen Kızılay'ımız 1 hafta boyunca faaliyetlerini topluma anlatmaya çalışıyor. Bütün illerimizde ve genel merkezimizde çocuklarımızla, gençlerimizle ve toplumumuzla paylaşıyoruz. İnsani yardım alanında yaptıklarımız, afet konusunda yaptıklarımız ve kan hizmetleri konusunda yaptıklarımızı anlatıyoruz. Kızılay sokağında da çocuklarımıza oyunlarla ve eğlencelerle Kızılaycılığı anlatıyoruz. Özellikle çocuklarımızın Kızılaycılığı erken yaşlarda öğrenmesi çok önemli. Çocukların erken tanışıklığı toplumda yardımlaşma ve dayanışma duygusunu daha yaygınlaştıracak" dedi.

Sokakta, afetlerden korunma eğitimi, çocuk dostu oyun aracında öğrenci etkinlikleri, sahne gösterileri, geleneksel sokak oyunlarıyla zaman geçirecek olan öğrenciler, iyilik kolisine koydukları oyuncaklarla da yardım etme bilincini kazanma fırsatı bulacak. Ayrıca sokakta, deprem simülasyon TIR'ı, afet habereşme araçları ve öğrencilerin yaptığı resimler de sergilenecek. Ziyaretçilere, kumbara, ilk yardım kitapçığı ve 'İyilik Ajandam' kitabı hediye edilecek.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Oğuzhan DEMİR/ANKARA,(DHA)-