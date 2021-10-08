Ankara'da kaldırıma çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı - Haberler
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Ankara'da kaldırıma çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ankara'da kaldırıma çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara-Ayaş yolu üzerinde Sincan istikametine gitmekte olan Doğan C. idaresindeki 06 BZ 4535 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarparak devrildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Sincan Devlet Hastanesine sevk etti. - ANKARA

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Haber: Ankara'da kaldırıma çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı - Haberler
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