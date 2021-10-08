Başkent'te kontrolden çıkan araç devrildi: 1 yaralı - Haberler
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Başkent'te kontrolden çıkan araç devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - Haberler | Yerel

Başkent'te kontrolden çıkan araç devrildi: 1 yaralı Ankara Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil devrildi.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Başkent'te kontrolden çıkan araç devrildi: 1 yaralı

ANKARA - Ankara Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara- Ayaş Yolu üzerinde Sincan istikametine gitmekte olan Doğan C. idaresindeki 06 BZ 4535 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarında bulunan kaldırım taşına çarpma sonucu yan yattı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla yaralıyı Sincan devlet hastanesine sevk etti.

Başkent'te kontrolden çıkan araç devrildi: 1 yaralı

Başkent'te kontrolden çıkan araç devrildi: 1 yaralı

Başkent'te kontrolden çıkan araç devrildi: 1 yaralı

Başkent'te kontrolden çıkan araç devrildi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - Son Dakika Haberleri
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