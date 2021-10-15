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Ankara'da kafası bazaya sıkışan çocuk öldü

AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Ankara'da kafası bazaya sıkışan çocuk öldü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kafası bazaya sıkışmış halde bulunan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde kafası bazaya sıkışmış halde bulunan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Burhan Hançer Sokak'taki evlerinde odasında ders çalışan 10 yaşındaki Z.E.T, bir süre sonra bazaya kafası sıkışmış halde bulundu.

Ailesi tarafından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne götürülen kız çocuğu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, adli tıp kurumuna gönderildi.

AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri
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