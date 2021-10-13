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Kaçakçılık operasyonlarında 27 kişi yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA (AA) - Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince 4-10 Ekim tarihlerinde, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik 21 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 27 şüpheli yakalanırken, 5 milyon 730 bin 200 boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 145 bin 620 dolu makaron, 47bin 520 cinsel içerikli ürün, 17 bin 153 litre karışımlı akaryakıt, 8 bin 637 kaçak elektronik eşya, 2 bin 182 litre sahte alkollü içki, 2 bin 32 cep telefonu, 781 paket kaçak sigara, 518 kaçak puro, 157 kilogram tütün ile 1 sigara sarma makinesi ve 1 kompresör ele geçirildi.

Kaçakçılık operasyonlarında 27 kişi yakalandı

Kaçakçılık operasyonlarında 27 kişi yakalandı

Kaçakçılık operasyonlarında 27 kişi yakalandı

Kaçakçılık operasyonlarında 27 kişi yakalandı
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