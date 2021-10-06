Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler
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Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Ankara'nın Güdül ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Güdül ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.M.Ö. idaresindeki 06 BTT 270 plakalı otomobil ile M.A'nın kullandığı 07 EJA 55 plakalı otomobil, şehir çıkışı ile ana yolun birleştiği kavşakta çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ile bir kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Güdül Devlet Hastanesine kaldırılan 3 yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla Ankara'ya gönderildi.

Araç sürücülerinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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