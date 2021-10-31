Ankara'da hasat edilmiş mısır tarlasında yangın çıktı

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Polatlı ilçesinde hasat edilmiş mısır tarlasında çıkan yangın, hasadı yapılmayan tarlaya sıçradı. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın Ankara'nın Polatlı ilçesinin Sarıoba Mahallesi'nde bulunan hasat edilmiş bir mısır tarlasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hasat edilmiş mısır tarlasında çıkan yangın, hasadı yapılmayan tarlaya sıçradı. Mısır tarlasından dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın dolayısı ile yoğun dumanların çıktığı görüldü. Yangın ekiplerin çalışması ile söndürüldü. Mahalleliler, yangının birileri tarafından bilerek çıkartıldığını söyledi. Jandarma ekibi inceleme başlattı.Çıkan yangında tahmini 40 dekarlık alanda bulunan ekili mısır tarlasındaki mahsulün tamamının yandığı belirtildi. - ANKARA