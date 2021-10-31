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Ankara'da hareket halindeki otomobil yandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Elmadağ ilçesinde hareket halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

ANKARA (DHA) - ANKARA'nın Elmadağ ilçesinde hareket halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kırıkkale- Ankara kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Şaban Özek yönetimindeki 26 GL 094 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alevler çıkmaya başladı. Otomobilinden inen Özek, araçta bulunan eşi Aynur Özek ve baldızı Gülnur Doğan'ı dışarı çıkarıp durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Elmadağ Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da hareket halindeki otomobil yandı

Ankara'da hareket halindeki otomobil yandı

Ankara'da hareket halindeki otomobil yandı

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