Ankara'da fuhşa zorlanan 14 kadın kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da fuhşa zorlanan 14 kadın kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da tehdit edilip, dövülerek fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 14 kadın, polisin operasyonuyla kurtarıldı.

ANKARA'da tehdit edilip, dövülerek fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 14 kadın, polisin operasyonuyla kurtarıldı. Gözaltına alınan 2 şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada; kadınları fuhşa zorladığı belirlenen çete tespit edildi. Teknik ve fiziki takip sonunda K.S.'nin, gelir seviyeleri düşük ülkelerde yaşayan ve ekonomik olarak zor durumda olan kadınları iş vaadiyle kandırarak, Türkiye'ye getirdiği belirlendi. K.S.'nin yurt dışından getirdiği 14 kadını tehdit ederek, fuhuş yapmaya zorladığı tespit edildi. K.S.'ye, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde çalışan B.T.'nin yardım ettiği, fuhşa zorlanan kadınları otellere götürüp, getirdiği saptandı.

Şüphelilerin kontrollerindeki evlere yerleştirilip, pasaportlarına el konulan, tehdit edilip fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 14 kadın, polisin eş zamanlı operasyonuyla kurtarılarak, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

K.S. ve B.T. de evlerine yapılan baskında 'insan ticareti', 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçlarından gözaltına alındı. K.S.?nin aynı suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden K.S. tutuklandı, B.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'da fuhşa zorlanan 14 kadın kurtarıldı

Ankara'da fuhşa zorlanan 14 kadın kurtarıldı

Ankara'da fuhşa zorlanan 14 kadın kurtarıldı

Ankara'da fuhşa zorlanan 14 kadın kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sözcü Çataklı'dan 'Kıbrıslı 42 yazara Türkiye'ye giriş yasağı getirldi' ifadesine sert cevap

Sözcü Çataklı'dan 'Kıbrıslı 42 yazara Türkiye'ye giriş yasağı getirldi' ifadesine sert cevap

 Sağlık Bakanı Koca'dan, üçüncü dozun TURKOVAC olarak uygulanması için gönüllülük çağrısı Açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan, üçüncü dozun TURKOVAC olarak uygulanması için gönüllülük çağrısı Açıklaması

 Sağlık Bakanı Koca: 'TURKOVAC'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz.

Sağlık Bakanı Koca: "TURKOVAC'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Hulusi Akar Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Işıl Sergen Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Serdar Aziz Hamit Altıntop Ferdi Kadıoğlu Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ankara'da fuhşa zorlanan 14 kadın kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 16:24:55. #1.17#