KIZILCAHAMAM, ANKARA (İHA) - Ankara'da eşsiz sonbahar manzarası

Kızılcahamam'da sonbahar rüzgarları

ANKARA - Ankara Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'nda son bahar manzarası drone ile görüntülendi. Kızıl, sarı ve yeşil renklerinin birbirleriyle eşsiz uyumu havadan çekilen görüntülerle masalsı kareler oluşturdu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sorumluluk sahasında olan Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı sonbahar manzaraları kartpostallık görüntüler oluşturdu. Milli parkın havadan çekilen görüntüsü sonbaharın güzelliğini gözler önüne serdi. 1187 hektar alanda bulunan farklı ağaç türleri sararan ve kızıllaşan yaprakları ile ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Yerli ve yabancı turistler sonbahar manzarası ile birlikte hatıra fotoğraf çektirdiler. Yıllık 2,5 milyon kişinin ziyaret ettiği Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı Türkiye'nin en çok ziyaret edilen ilk 5 milli parkı içinde yer alıyor. Park içinde yavşan, yaban domuzu, kara akbaba, sincap, kızıl geyik gibi hayvanlar yer alıyor. Park içerisinde en çok Karaçam, Sarıçam ve kavak ağaçları bulunuyor.