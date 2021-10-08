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Ankara'da eroin satan 2 şüpheliye gözaltı

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Ankara'da eroin satan 2 şüpheliye gözaltı

Ankara'da eroin satan 2 şüpheliye gözaltıANKARA'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu sattığı belirlenen Afganistan uyruklu 2 kişi, 10 kilo 990 gram eroinle yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da eroin satan 2 şüpheliye gözaltı

ANKARA'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu sattığı belirlenen Afganistan uyruklu 2 kişi, 10 kilo 990 gram eroinle yakalanarak gözaltına alındı.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada Afganistan uyruklu şüphelilerin il genelinde mobil uygulamalar üzerinden konum bilgisi gönderdikleri uyuşturucu kullanıcılarına eroin sattıkları belirlendi. Şentepe, Etlik ve Ovacık bölgelerinde 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu konum atılan noktalar tespit edildi. Sabaha karşı Etlik Mahallesi Toros Dağı Sokak üzerinde önlem ekipler, evden çıkan Afganistan uyruklu Samiyullah N.'yi elinde 450 gram eroin ile yakaladı. Şüphelinin çıktığı eve düzenlenen operasyonda ise 10 kilo 540 gram eroin daha ele geçirildi. Evde bulunan Afganistan uyruklu Muhammed I. da gözaltına alındı.Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Ankara'da eroin satan 2 şüpheliye gözaltı

Ankara'da eroin satan 2 şüpheliye gözaltı

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