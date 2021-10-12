Ankara'da emniyet müdür yardımcısı ile polis memuru arasındaki olaya ilişkin açıklama - Haberler
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Ankara'da emniyet müdür yardımcısı ile polis memuru arasındaki olaya ilişkin açıklama

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Ankara'da emniyet müdür yardımcısı ile polis memuru arasındaki olaya ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya platformları ve basın yayın organlarında yer alan, "Ankara'da emniyet müdür yardımcısı ile bir polis memuru arasında geçen olay" ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya platformları ve basın yayın organlarında yer alan, " Ankara'da emniyet müdür yardımcısı ile bir polis memuru arasında geçen olay" ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, bahse konu olayın 26 Kasım 2020'de Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana geldiği, Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma sonucu, dosyanın işleme konulmamasına dair karar verildiği belirtildi.

Ayrıca konuyla ilgili Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Mart 2021'de "karar verilmesine yer olmadığı" kararının verildiğinin de anlaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu personelin, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı itiraz neticesinde ise Başsavcılık tarafından 14 Eylül 2021 tarihinde 4483 sayılı kanun kapsamında Ankara Valiliğinden soruşturma izni talep edilmiş olup, Valiliğin 29 Eylül 2021 tarihinde Genel Müdürlüğümüze intikal eden talebi doğrultusunda gerekli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir."

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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