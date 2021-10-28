Ankara'da DEAŞ'lı teröristlere operasyon: 28 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da DEAŞ'lı teröristlere operasyon: 28 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ankara'da DEAŞ'lı teröristlere operasyon: 28 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'in çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatlı olduğu tespit edilen ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile 10 Kasım Atatürk ü anma etkinliklerinde eylem yapabilecekleri değerlendirilen yabancı uyruklu 28 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

ANKARA (İHA) - Ankara'da terör örgütü Deaş'in çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatlı olduğu tespit edilen ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile 10 Kasım Atatürk ü anma etkinliklerinde eylem yapabilecekleri değerlendirilen yabancı uyruklu 28 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatlı olan 33 yabancı uyruklu kişiyi belirledi. Harekete geçen ekipler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliklerinde eylem yapabilecekleri değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenledikleri eşzamanlı operasyonla 28 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari 5 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi: Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube ekipleri, çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları, Cumhuriyet...

Son dakika haberi: Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube ekipleri, çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları, Cumhuriyet...

 Kamyonet ile tır çarpıştı, ortalık kan gölüne döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Kamyonet ile tır çarpıştı, ortalık kan gölüne döndü: 2 ölü, 2 yaralı

 Başkent'te taciz edildiği iddia edilen öğrencinin yakınları öğretmeni darp etti

Başkent'te taciz edildiği iddia edilen öğrencinin yakınları öğretmeni darp etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title