Ankara'da DEAŞ'lı teröristlere operasyon: 28 gözaltı

ANKARA (İHA) - Ankara'da terör örgütü Deaş'in çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatlı olduğu tespit edilen ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile 10 Kasım Atatürk ü anma etkinliklerinde eylem yapabilecekleri değerlendirilen yabancı uyruklu 28 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatlı olan 33 yabancı uyruklu kişiyi belirledi. Harekete geçen ekipler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliklerinde eylem yapabilecekleri değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenledikleri eşzamanlı operasyonla 28 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari 5 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet