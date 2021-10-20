KAYSERİ (İHA) - Ankara'da çaldılar, Kayseri'de yakalandılar

Ankara'da ziynet eşyası çalan 6'sı kadın 7 kişi Kayseri'de yakalandı

KAYSERİ - İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheli bir otomobilde yapılan aramada; Ankara'dan çalındığı tespit edilen 75 parça ziynet eşyası ele geçirilirken 6'sı kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri; Kayseri - Ankara karayolu üzerinde yaptıkları uygulamada şüphe üzerine M.T.'nin sürücüsü olduğu otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan S.Ç. ve N.A. isimli kadınların üst aramasını gerçekleştiren ekipler, çalıntı olduğu tespit edilen 75 parça ziynet eşyası ele geçirdi. Yapılan incelemelerde ele geçirilen altınların Ankara'dan çalındığı belirlenirken N.G.'nin 3, S.T.'nin ise 1 'İkametten hırsızlık' suçundan arandığı tespit edildi.

Şüpheliler Ankara'ya gönderildi

Gözaltına alınan 6'sı kadın 7 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.