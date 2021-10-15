Son Dakika | Ankara'da benzinlik istasyonunda bıçaklı saldırı kamerada: 1'i polis 2 yaralı - Haberler
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Son Dakika | Ankara'da benzinlik istasyonunda bıçaklı saldırı kamerada: 1'i polis 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Ankara'da benzinlik istasyonunda bıçaklı saldırı kamerada: 1'i polis 2 yaralı Ankara'da bir kişi benzinlik istasyonunda alışveriş yaptığı esnada, başka bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

ANKARA (İHA) - Ankara'da benzinlik istasyonunda bıçaklı saldırı kamerada: 1'i polis 2 yaralı

ANKARA - Ankara'da bir kişi benzinlik istasyonunda alışveriş yaptığı esnada, başka bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Görüntüler güvenlik kameralarına yansırken polis, saldırganı etkisiz hale getirmek istediği sırada bıçakla yaralandı.

Olay; akşam saatlerinde Sincan-Ayaş istikametinde bulunan bir benzinlik istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre V.B, benzinlik istasyonundaki markette alışveriş yaptığı esnada arkasından gelen S.H.B.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası markette bulunan kasiyer ve V.B. marketten hızla uzaklaşırken saldırgan yere düşürdüğü bıçağı alarak peşlerinden koştu. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Saldırgan şahıs bir polisi elinden yaraladı

Bıçağı yerden alıp hızla bulunduğu yerden uzaklaşan saldırgan, pompacılara da saldırdı. O esnada saldırgan S.H.B. kendisini etkisiz hale getirmek isteyen polisi de elinden yaraladı. Polis ekipleri saldırganı etkisiz hale getirirken şahsı gözaltına aldı. Bıçaklı saldırıya uğrayan V.B. ile elinden yaralanan polis, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son Dakika | Ankara'da benzinlik istasyonunda bıçaklı saldırı kamerada: 1'i polis 2 yaralı

Son Dakika | Ankara'da benzinlik istasyonunda bıçaklı saldırı kamerada: 1'i polis 2 yaralı

Son Dakika | Ankara'da benzinlik istasyonunda bıçaklı saldırı kamerada: 1'i polis 2 yaralı

Son Dakika | Ankara'da benzinlik istasyonunda bıçaklı saldırı kamerada: 1'i polis 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son Dakika | Ankara'da benzinlik istasyonunda bıçaklı saldırı kamerada: 1'i polis 2 yaralı - Haberler
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