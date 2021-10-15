Ankara'da belediyenin kazı yaptığı alanda bulunan kemikler arkeologlarca inceleniyor - Haberler
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Ankara'da belediyenin kazı yaptığı alanda bulunan kemikler arkeologlarca inceleniyor

AA / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel
Ankara'da belediyenin kazı yaptığı alanda bulunan kemikler arkeologlarca inceleniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Etimesgut ilçesinde Sakıp Sabancı Bulvarı kenarında yürüttüğü kanal kazısında bulunan insan kemikleri ve buluntular, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce görevlendirilen arkeologlarca incelemeye alındı.

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Etimesgut ilçesinde Sakıp Sabancı Bulvarı kenarında yürüttüğü kanal kazısında bulunan insan kemikleri ve buluntular, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce görevlendirilen arkeologlarca incelemeye alındı.

Bulvarın Etimesgut ilçesi kesiminde devam eden yol çalışmaları kapsamında elektrik kablolarının yenilenmesi amacıyla 12 Ekim'de gerçekleştirilen kazıda insan kemiklerine rastlanması üzerine inceleme başlatıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bulunan kemiklerin incelenmesi amacıyla Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından 2 arkeolog görevlendirildi.

Emniyet güçleri nezaretinde dün bölgeye giderek çalışma yapan arkeologlar, insana ait olduğu tahmin edilen alt çene ve kaburga kemikleri ile kalıntı taşlara rastladı.

Görevli ekip, bugün alanda yeniden çalışma yaptı ancak kazılarda yeni herhangi bir bulguya rastlanmadı ve sahadaki inceleme tamamlandı.

Bundan sonraki süreçte arkeologların bulunan kemikleri inceleyeceği ve hazırlayacakları rapor doğrultusunda çalışmaların sürüp sürmeyeceğine karar verileceği öğrenildi.

AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri
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