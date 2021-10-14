Ankara'da asayiş uygulamalarında yakalanan 1210 kişiden 247'si tutuklandı - Haberler
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Ankara'da asayiş uygulamalarında yakalanan 1210 kişiden 247'si tutuklandı

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Ankara'da asayiş uygulamalarında yakalanan 1210 kişiden 247'si tutuklandı

Ankara'da asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 1210 kişi yakalandı.

ALTINDAĞ, ANKARA (AA) - Ankara'da asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 1210 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerindeki cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde, 23 Eylül-7 Ekim arasında asayiş uygulamaları yapıldı.

Uygulamalarda, şüpheli görülen 491 bin 761 kişi kimlik sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 1210 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 247'si tutuklandı.

Bu arada kontrol edilen 243 bin 938 otomobilden 12'sinin çalıntı olduğu belirlendi.

Ayrıca 62 motosiklet ve 29 modifiyeli araçla ilgili Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılık, 2 bin 478 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Üst aramalarında ve araçlarda, 322 bandrolsüz sigara, 58 kurusıkı tabanca, 61 ruhsatsız tabanca, farklı çapta 776 fişek, 35 belgesiz av tüfeği ile 24 kesici ve delici alet ele geçirildi.

AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri
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