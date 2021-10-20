Ankara'da 98 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler
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Ankara'da 98 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ankara'da 98 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Ankara'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 98 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (İHA) - Ankara'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 98 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince Kahramankazan ilçesindeki bir iş yerine

düzenlenen operasyonda, menşei belli olmayan 98 bin 208 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. - ANKARA

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