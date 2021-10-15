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Ankara'da 92 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ankara'da 92 kaçak göçmen yakalandı

ANKARA'da, jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamada Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 92 kaçak göçmen yakalandı.

ANKARA'da, jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamada Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 92 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-15 Ekim'de göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Etimesgut, Şereflikoçhisar ve Bala ilçelerinde yapılan uygulamalarda 62'si Afganistan, 22'si Pakistan ve 8'i Suriye uyruklu 92 kaçak göçmen yakalandı. '6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan kişi başı 4 bin 746 TL ceza uygulanan göçmenler, Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


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