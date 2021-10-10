Ankara'da 9 yıl önce kaybolan 2 kardeşin öldürüldüğü ortaya çıktı

ANKARA'da 2012 yılında kaybolan Oğulcan Bertan (22) ve kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nu (17) öldürüp, Ayaş ilçesindeki bir hobi bahçesine gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, sorguda suçunu itiraf etti. Bölgede yapılan kazı çalışmasında, kayıp kardeşlere ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden Fahriye G.'nin öldürülen çocukların annesi olduğu ve İbrahim T. ile yasak aşk yaşadığı öne sürüldü.