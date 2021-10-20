Ankara'da 75 parça altın çalan 5'i kadın 6 kişi Kayseri'de yakalandı - Haberler
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Ankara'da 75 parça altın çalan 5'i kadın 6 kişi Kayseri'de yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ankara'da 75 parça altın çalan 5'i kadın 6 kişi Kayseri'de yakalandı

ANKARA'da 3 farklı evin kapısını kırmak suretiyle piyasa fiyatı 150 bin TL olan 75 parça ziynet çalan 5'i kadın 6 hırsızlık şüphelisi Kayseri'de polis tarafından yakalandı.

KAYSERİ (DHA) - ANKARA'da 3 farklı evin kapısını kırmak suretiyle piyasa fiyatı 150 bin TL olan 75 parça ziynet çalan 5'i kadın 6 hırsızlık şüphelisi Kayseri'de polis tarafından yakalandı.

Kayseri Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin Ankara yolu üzerinde oluşturduğu uygulama noktasında M.T.'ye ait aracı durdurdu. Şüphe üzerine araçta bulunan 5'i kadın 6 kişinin üst araması yapıldı. Kadınların üzerinde çok sayıda ziynet eşyası bulundu. Yapılan araştırmada şüphelilerin Ankara'dan önceki gün kapıyı kırarak girdikleri 3 evden ziynet eşyaları çaldığı ortaya çıktı. Piyasa değeri 150 bin TL olan 75 parça altına polis el koydu.Şüpheliler S.T. (20), N.G. (35), A.B. (37), İ.P. (26), N.A. (24) ve M.T. (40) polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan GBT sorgularında N.G.'nin 3, S.T.'nin ise 1 hırsızlık suçlarından arandığı tespit edildi. Yakalanan şüpheliler Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine teslim edilecek.


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