Ankara'da 450 bin sentetik ecza ele geçirildi: 11 gözaltı - Haberler
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Ankara'da 450 bin sentetik ecza ele geçirildi: 11 gözaltı

AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel
Ankara'da 450 bin sentetik ecza ele geçirildi: 11 gözaltı

Ankara'da 450 bin sentetik eczanın ele geçirildiği operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA (AA) - Ankara'da 450 bin sentetik eczanın ele geçirildiği operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konya'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce operasyon düzenlendi.

Akıncı Gişeler uygulama noktasında durdurulan bir araç ile şüphelilere ait adreslerde yapılan operasyonda, 450 bin sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında "uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri
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