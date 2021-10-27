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Ankara'da 38 adet tarihi eser ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ankara'da 38 adet tarihi eser ele geçirildi

ANKARA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliğinde 38 obje ele geçirildi.

SİNCAN, ANKARA (DHA) - ANKARA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliğinde 38 obje ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sincan ilçesinde piyasaya tarihi eser sürüldüğünü tespit etti. Bunun üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, G.C. ve S.C. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerindeki aramada, 38 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Tarihi eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.


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