Ankara'da 38 adet tarihi eser ele geçirildi

SİNCAN, ANKARA (DHA) - ANKARA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliğinde 38 obje ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sincan ilçesinde piyasaya tarihi eser sürüldüğünü tespit etti. Bunun üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, G.C. ve S.C. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerindeki aramada, 38 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Tarihi eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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