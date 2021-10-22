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Ankara'da 31 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ankara'da 31 kaçak göçmen yakalandı

Ankara'da, yurda Ağrı ve Van illeri üzerinden kaçak yollarla girdiği tespit edilen 31 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

ANKARA (İHA) - Ankara'da, yurda Ağrı ve Van illeri üzerinden kaçak yollarla girdiği tespit edilen 31 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye Ağrı ve Van illeri üzerinden yasa dışı yollarla giriş yapan ve Diyarbakır'dan bir minibüsle Ankara'ya getirilecek olan göçmenler olduğunu tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, Niğde-Ankara Otoyolu üzerinde şüpheli gördükleri bir minibüsü durdurdu. Minibüste ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 3'ü kadın 31 kaçak göçmen ile M.A. isimli organizatör yakalandı. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

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