Ankara'da 31 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi - Haberler
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Ankara'da 31 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ankara'da 31 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Ankara'da piyasaya kayıt dışı cep telefonlarını sürerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen bir kişi, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

ANKARA (İHA) - Ankara'da piyasaya kayıt dışı cep telefonlarını sürerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen bir kişi, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Operasyonda 31 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenimahalle ilçesinde Y.E.G. isimli şahsın piyasaya kayıt dışı cep telefonu sürerek haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. Ekipler, düzenledikleri operasyonla Y.E.G.'yi yakaladı. Operasyonda 31 adet kaçak cep telefonu ele geçirilirken, zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

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Haber: Ankara'da 31 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi - Haberler
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