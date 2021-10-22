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Ankara'da 27 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ankara'da 27 kaçak göçmen yakalandı

ANKARA'da, 15-22 Ekim'de jandarma tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Afganistan uyruklu 27 kaçak göçmen yakalandı.

ANKARA'da, 15-22 Ekim'de jandarma tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Afganistan uyruklu 27 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 15-22 Ekim'de Gölbaşı, Bala, Etimesgut ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda, aralarında çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 27 kaçak göçmen yakalandı. Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen göçmenlerden 19'una 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan toplam 90 bin 174 TL idari para cezası uygulandı. Düzensiz göçmenleri taşıdığı tespit edilen 4 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı. 27 kaçak göçmen, Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


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