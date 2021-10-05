Ankara'da 2 bin 19 kaçak cep telefonu ve 4 bin 38 telefon aksesuarı ele geçirildi

ANKARA (AA) - Ankara'da düzenlenen operasyonda, 2 bin 19 kaçak cep telefonu ve 4 bin 38 telefon aksesuarı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yenimahalle ilçesinde bir adreste çok sayıda kaçak cep telefonu ve bu telefonlara ait aksesuar olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçildi.

Adrese düzenlenen operasyonda, 2 bin 19 kaçak cep telefonu ve 4 bin 38 telefon aksesuarı ele geçirildi.

Olaya ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.