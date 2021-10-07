Ankara'da 107 tarihi eser ele geçirildi

SANCAKTEPE, İSTANBUL (DHA) - ANKARA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 107 tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesi'nde tarihi eser sattığı belirlenen H.Ö., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada; 56 sikke, 35 muhtelif obje, 12 yüzük, 2 metal ok ucu, 2 cam gözyaşı şişe olmak üzere 107 tarihi eser ele geçirildi. Eserlerin Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edileceği öğrenilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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