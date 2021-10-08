Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire... - Haberler
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen; daha önce görevden uzaklaştırılmış 43 astsubay ile ilişiği kesilmiş 13 askeri öğrenci olmak üzere toplam 56 şüphelinin Ankara merkezli 27 ilde, gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA

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Haber: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire... - Haberler
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