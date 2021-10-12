Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında; Nitelikli Dolandırıcılık/Resmi Belgede Sahtecilik 'Hayali Araç' soruşturmasında şahısların 5... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında; Nitelikli Dolandırıcılık/Resmi Belgede Sahtecilik "Hayali Araç" soruşturmasında şahısların 5...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında; Nitelikli Dolandırıcılık/Resmi Belgede Sahtecilik

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında; Nitelikli Dolandırıcılık/Resmi Belgede Sahtecilik "Hayali Araç" soruşturmasında şahısların 5 aracın ruhsat ve sigorta bilgilerinin değiştirilmesi sonucu farklı bankalardan 4 Milyon TL kredi çektikleri ve 14 Yarı Römork aracı usulsuz...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında; Nitelikli Dolandırıcılık/Resmi Belgede Sahtecilik "Hayali Araç" soruşturmasında şahısların 5 aracın ruhsat ve sigorta bilgilerinin değiştirilmesi sonucu farklı bankalardan 4 Milyon TL kredi çektikleri ve 14 Yarı Römork aracı usulsuz tescil ettikleri tespit edildi. Bu doğrultuda 11 şahıs hakkında Ankara merkezli, İstanbul ve Konya illerinde Arama, Yakalama ve Gözaltı kararı verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Maltepe'de yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptığı anlar kamerada

Maltepe'de yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptığı anlar kamerada

 Avcılar'da vahşet

Avcılar'da vahşet

 Estetik yaptığı kadının yüzünü tanınmaz hale getiren sahte doktora ceza yağdı

Estetik yaptığı kadının yüzünü tanınmaz hale getiren sahte doktora ceza yağdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk
Magazin Edis İdo Tatlıses Mustafa Keser İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Sergen Yalçın Ali Palabıyık Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında; Nitelikli Dolandırıcılık/Resmi Belgede Sahtecilik 'Hayali Araç' soruşturmasında şahısların 5... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 12:16:00. #1.13#