Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'siyasi cinayetler işlenebileceği' iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı - Haberler
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı

AA / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasetçilerin basın organlarına yansıyan "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasetçilerin basın organlarına yansıyan "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, bazı siyasi parti yöneticilerinin "siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına" dair açıklamalarının basına yansıması üzerine varsa suç ve delillerin tespiti bakımından inceleme ve araştırma yapılmasına karar verdi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülecek soruşturmaya ilgili bir başsavcı vekilinin görevlendirildiği öğrenildi.

AA / Cemil Murat Budak - Son Dakika Haberleri
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasetçilerin basın organlarına yansıyan 'siyasi cinayetler işlenebileceği' iddialarıyla ilgili resen...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasetçilerin basın organlarına yansıyan "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili resen...
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Haber: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'siyasi cinayetler işlenebileceği' iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı - Haberler
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