Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'siyasi cinayet' iddialarına soruşturma - Haberler
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'siyasi cinayet' iddialarına soruşturma

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'siyasi cinayet' iddialarına soruşturma

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasetçilerin basın organlarına yansıyan, siyasi cinayetler işlenebileceği iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasetçilerin basın organlarına yansıyan, siyasi cinayetler işlenebileceği iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasi parti yöneticilerinin siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına dair açıklamalarının basına yansıması üzerine varsa suç ve delillerin tespiti bakımından inceleme ve araştırma yapılmasına karar verdi. Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülecek soruşturmaya ilgili başsavcı vekilinin görevlendirildiği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Son Dakika Haberleri
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'siyasi cinayetler işlenebileceği' iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasetçilerin basın organlarına yansıyan 'siyasi cinayetler işlenebileceği' iddialarıyla ilgili resen...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasetçilerin basın organlarına yansıyan "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili resen...
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Haber: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'siyasi cinayet' iddialarına soruşturma - Haberler
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