Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan eski Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Polis Koleji'nden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ tarafından takip... - Haberler
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan eski Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Polis Koleji'nden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ tarafından takip...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan eski Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Polis Koleji'nden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ tarafından takip...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan eski Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Polis Koleji'nden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ tarafından takip altına alınıp fişlenmelerine ilişkin soruşturmada 12 FETÖ/PDY mensubu hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verdi.

ANKARA (İHA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan eski Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Polis Koleji'nden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ tarafından takip altına alınıp fişlenmelerine ilişkin soruşturmada 12 FETÖ/PDY mensubu hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verdi. - ANKARA

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Haber: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan eski Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Polis Koleji'nden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ tarafından takip... - Haberler
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