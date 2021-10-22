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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Dışişleri teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışırken FETÖ/PDY ile üyelik veya irtibatları nedeniyle...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Dışişleri teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışırken FETÖ/PDY ile üyelik veya irtibatları nedeniyle...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Dışişleri teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışırken FETÖ/PDY ile üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan ya da uzaklaştırılan, ayrıca bir kısmının meslek memurluğu, konsolosluk ve ihtisas memurluğu yazılı sınavları öncesinde soruları...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Dışişleri teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışırken FETÖ/PDY ile üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan ya da uzaklaştırılan, ayrıca bir kısmının meslek memurluğu, konsolosluk ve ihtisas memurluğu yazılı sınavları öncesinde soruları aldıkları belirlenen 29 şüpheli hakkında 15 ilde gözaltı kararı verdi. - ANKARA

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