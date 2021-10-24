Ankara Büyükşehir Belediyesi üniversitelileri doğa yürüyüşünde buluşturdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkente üniversite öğrenimi için gelen öğrencilerin kenti tanımaları ve spor yapmaları amacıyla "Cumhuriyet Bayramı Doğa Yürüyüşü" düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca Eymir Gölü çevresindeki yürüyüşe Büyükşehir Belediyesi Araplar Yurdunda kalan yaklaşık 250 öğrenci katıldı.

ODTÜ Ormanı'na otobüslerle getirilen öğrenciler 6 kilometrelik yolda yürüyüş yaparak, gün boyu doğada vakit geçirdi.

Etkinlikle gençlerin birbirleriyle kaynaşmaları da hedeflendi.