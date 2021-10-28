Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sosyal dayanışmayı, kimseyi ayırt etmeden sunduğumuz hizmetleri ve sosyal adaleti tüm başkentlilere yayma gayretini ön planda tutan yönetim anlayışımızla kentimizi birlikte yönetme iradesinden asla vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Yavaş, yazılı açıklamasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

"Cumhuriyetin kuruluşunun 98'nci yıl dönümünde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde her şeyden önce inancın, idrak ve istikrarın eseri ve milli varlığımızın tescili olan Cumhuriyet'e sahip çıkmaya devam edeceğiz." diyen Yavaş, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi olarak insana dokunan, üretimi artıran, şeffaf belediyecilik anlayışıyla her alanda daha müreffeh bir başkent olma hedefimizden sapmadan, dünya başkentleriyle yarışır örnek bir başkent olma arzusu içinde birlik ve beraberlik ruhumuzu korumayı sürdüreceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sosyal dayanışmayı, kimseyi ayırt etmeden sunduğumuz hizmetleri ve sosyal adaleti tüm başkentlilere yayma gayretini ön planda tutan yönetim anlayışımızla kentimizi birlikte yönetme iradesinden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

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