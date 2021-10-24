Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur YAVAŞ Kaymakamımızı Ziyaret Etti

ANKARA (Habermetre) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur YAVAŞ, yeni göreve başlayan Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kaymakamımız, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur YAVAŞ 'a teşekkür etti.

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