ANKA'da 29 Ekim coşkusu

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıldönümü coşkuyla kutlandı. Hastane koridorları Türk bayrakları ve balonlarla donatılırken, hastanede tedavi gören hastalar ziyaret edilerek, günün anısına Türk Bayrağı dağıtıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde etkinlik düzenlendi. Hastane koridorları Türk bayrakları ve balonlarla donatılırken, hastanede tedavi gören hastalara ve hastaneye gelen ziyaretçilere günün hatırası olarak Türk Bayrağı ve balonlar hediye edildi.

Bayram coşkusunu yüreklerinde hissettiklerini ifade eden hasta ve ziyaretçiler bu güzel davranış için ANKA Hastanesi yönetimine teşekkür etti. Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Genel Koordinasyon Müdürü Yaşar Ağdağ, "29 Ekim 1923'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde ilan edilen Cumhuriyet, bugün 98 yaşında Atalarımızın bizlere emanet ettiği Cumhuriyetin anlam ve önemini çok iyi kavramak, Cumhuriyete ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak, onları korumak en büyük görev ve sorumluluğumuzdur. Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk"ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

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