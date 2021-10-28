Anjiyo için gittiği hastanede düşürüldü, kimin düşürdüğü belirlenemeyince beraat kararı verildi

İzmit'te 2017 yılında özel bir hastaneye anjiyo olmak için giden Turgut Tıkansak, iki damarının tıkalı olduğunu öğrendi. Anjiyo yapıldığı sırada birinci damarın açılıp, ikinci damarına işlem uygulanan Tıkansak'ın kalbi durdu. Gözlerini açtığında kendini yoğun bakım servisinde bulan Tıkansak, kalça ve bel bölgesinde şiddetli bir ağrı olduğunu hissetti. Bu ağrının ilk olarak yaşadığı kalp rahatsızlığından kaynaklandığını düşünen Tıkansak, ağrının geçmemesi ve şiddetlenmesi üzerine durumu doktorlara bildirdi. Yapılan incelemelerde 6 gün sonra Turgut Tıkansak'ın omuriliği ve kalça kemiğinin kırıldığı belirlendi.

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet